Un muerto y un desaparecido tras caída de camioneta en puente Coatzacoalcos II
abril 10, 2026
Redacción/Xalapa. Una camioneta cayó desde el Puente Coatzacoalcos II, también conocido como Puente Antonio Dovalí Jaime, dejando como saldo una persona muerta y otra más desaparecida, la noche de este viernes.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —una camioneta tipo Kangoo blanca— circulaba con dirección de Minatitlán hacia Ixhuatlán del Sureste cuando el conductor perdió el control, impactó contra el muro de contención y terminó precipitándose al vacío, cayendo al canal San Francisco desde una altura aproximada de siete metros.
En el lugar falleció el conductor, identificado como Javier Jaimes Domínguez, mientras que su acompañante fue arrastrado por la corriente y hasta el momento continúa en calidad de desaparecido.
Tras el accidente, se desplegó un operativo en el que participan elementos de Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Sedena y corporaciones policiacas, quienes mantienen labores de búsqueda en la zona.
La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del percance, que de manera preliminar ha sido catalogado como un accidente vial.
Las labores de rescate continúan en el área.