Personal del IMSS protesta para exigir pensiones y jubilaciones

agosto 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestó frente a Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad de Xalapa, para reclamar la recuperación del sistema de pensiones y jubilaciones.

Las empleadas y empleados marcharon en el primer cuadro de la capital veracruzana para hacer visible la problemática, en busca de una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Los inconformes se sumaron a una movilización nacional para defender sus derechos laborales, pues se busca recuperar beneficios perdidos que afectan la seguridad social de los trabajadores, no solo en salud, sino a nivel general.

Algunas de las manifestantes indicaron que la situación afectado a más de 2 millones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el año 1997.

Además, indicaron que no son un sindicato ni partido, pues solo buscan unidad en la defensa de sus derechos laborales en varias regiones de México.

Por tal motivo, hubo manifestaciones de manera simultánea en el Estado de México, Coahuila, Sinaloa, Tampico, Jalisco y Puebla.