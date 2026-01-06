Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán en EU

enero 5, 2026

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ha sido pospuesta. Prevista originalmente para este viernes 9 de enero, ahora ha sido programada para el 10 de julio a las 10:30 de la mañana, hora local.

La comparecencia estaba prevista como parte del proceso de sentencia en contra de El Ratón, como le conocían dentro del Cártel de Sinaloa; esto, luego de que a mediados de 2025 se declarara culpable de delitos relacionados con narcotráfico, tras llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense.

Bajo el acuerdo alcanzado, Ovidio Guzmán accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo”.

Además, se comprometió a “cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto en el que un representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicite su cooperación”.

⇒ Además, El Ratón se comprometió a pagar 80 millones de dólares, que se estima, obtuvo como producto de sus delitos.

Ovidio Guzmán formalizó su acuerdo ante la corte de Chicago el 11 de julio, en una negociación que, además de los cargos por tráfico de drogas como cocaína y heroína, aceptó que se le transfirieran otros cargos que incluían tráfico de fentanilo, presentados en la corte del sur de Nueva York.