Sheinbaum rechaza adelantar quien sería el o la nueva titular de la FGR

noviembre 28, 2025

Ernestina Godoy sería la más cercana para quedarse con el puesto

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se reservó este viernes emitir una postura sobre quién debería asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Durante un encuentro con medios, se le preguntó si le gustaría que la exconsejera jurídica, Ernestina Godoy, fuera quien encabezara la FGR.

La mandataria respondió que la decisión corresponde exclusivamente al Senado de la República.

“Ya le corresponde al Senado, ya les corresponde a ellos definir. Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México”, dijo.

Insistió que le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan.