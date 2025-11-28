Sheinbaum confirma confirma renuncia de Gertz y llegada de Godoy

noviembre 28, 2025

En 20 día el Senado y la presidenta elegirán a la nueva fiscal

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este jueves, el pleno del Senado de la República aprobó la renuncia del Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con 74 votos a favor y 22 en contra. ￼

La renuncia fue presentada por Gertz Manero mediante una carta en la que manifestó aceptar una propuesta del gobierno de la Claudia Sheinbaum para ocupar una embajada en un “país amigo” — sin precisar cuál. ￼

Durante la sesión, la oposición cuestionó que la carta no mencione explícitamente la palabra “renuncia” y sostuvo que una invitación diplomática no constituye una “causa grave”, requisito legal para desligar al Fiscal General antes del término de su mandato. ￼

Horas antes de la votación, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber recibido la carta del Senado y dijo que su equipo jurídico revisaba el documento. No ofreció detalles sobre el país al que Gertz sería enviado —solo aseguró que informaría en su momento. ￼

En ese contexto, se ventiló el nombre de Ernestina Godoy Ramos —exfiscal de la Ciudad de México y actual consejera jurídica del Ejecutivo— como la funcionaria que tomaría el mando interino de la FGR. ￼

Un documento interno revela que, previo a su salida, Gertz Manero designó a Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, lo que de acuerdo con la ley le permite asumir el despacho de la FGR en tanto se designa a un nuevo fiscal. ￼

Las versiones en redes sociales y análisis políticos apuntan a que esta maniobra sería la antesala para que Godoy, considerada cercana a Sheinbaum, aspire a ocupar el cargo de forma definitiva. Algunos incluso afirman que la designación podría ser por hasta 10 años, aunque hasta el momento no hay ningún anuncio oficial.

Finalmente, esta transición pone fin a casi siete años de gestión de Gertz Manero al frente de la FGR —cargo que asumió en enero de 2019—, con lo que el gobierno de Sheinbaum da el primer paso para conformar su propio gabinete de seguridad y procuración de justicia.