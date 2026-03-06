PC Xalapa llama a contratar empresas con dictámenes estructurales para evitar incidencias

marzo 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Luego del colapso de gradas durante la fotografía de graduación de estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, la directora municipal de Protección Civil, Alma Fuertes, señaló que es necesario priorizar la seguridad del alumnado y contratar empresas que cuenten con dictámenes estructurales cuando se utilicen este tipo de instalaciones.

En el caso de la universidad, dijo, el tema de la protección civil está a cargo del Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo.

«En ese evento la coordinación para su atención fue con el titular de esa área y recordar que en todas las escuelas la primera autoridad responsable de la seguridad de los estudiantes son los directores de los planteles».

Ante esto, dijo que el Ayuntamiento emite recomendaciones para evitar situaciones que pongan en peligro a los jóvenes.

“Si bien algunas actividades como la fotografía de generación son tradiciones, siempre se debe priorizar el bienestar de la población estudiantil”, señaló.

En ese sentido, recomendó que, en caso de instalar gradas u otras estructuras temporales, se contraten empresas que cuenten con dictámenes de riesgo, memorias de cálculo de las estructuras y seguros de daños a terceros, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

«Que contraten empresas que tengan sus dictámenes de riesgo en regla, lo cual les va a demandar a las empresas que tengan memorias de cálculo de las estructuras que adquieren», añadió.