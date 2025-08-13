Padres de familia viven un «calvario» por el pago de inscripciones

Ariadna García/Xalapa, Ver. A semanas del regreso a clases, padres de familia se «truenan los dedos» para cumplir con los gastos.

Mónica Hernández, madre de tres hijos, enfrenta gastos considerables solo por concepto de inscripciones escolares por lo que señala que tendrá que recurrir a un préstamo.

Debido a que su salario no es suficiente para cubrir estos costos, Mónica señaló que tendrá que pedir un préstamo, toda vez que ese gasto será únicamente el inicio de un difícil regreso a clases.

Y es que explicó que el menor de sus hijos pasó de segundo a tercer grado de secundaria, donde pagaron una cuota «voluntaria» de mil 300 pesos para el ciclo escolar 2025-2026.

Además, sus otros dos hijos están inscritos en universidades públicas, con un costo de 2 mil 275 pesos para el que recién ingresa y una cantidad similar para su hija, quien ya cursa el quinto semestre.

En total, la madre deberá cubrir aproximadamente 5 mil 850 pesos solo en cuotas escolares, sin contar otros gastos adicionales como materiales, transporte y alimentación.

“Es difícil, pero tengo que buscar la forma de apoyarlos. No me alcanza con lo que gano y la educación de mis hijos es mi prioridad”, comentó.