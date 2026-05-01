Retrasan caso de Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres

abril 30, 2026

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres Rob y Michelle Reiner, compareció ante una corte en Los Ángeles, donde el caso fue aplazado hasta septiembre por falta de resultados de autopsias.

El hombre, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres, un caso que generó conmoción en la industria de Hollywood días antes de Navidad.

La audiencia tenía como objetivo definir si existían pruebas suficientes para avanzar a juicio; sin embargo, la sesión fue pospuesta debido a que las investigaciones del caso aún no concluyen.

De acuerdo con la fiscalía, los resultados de las autopsias continúan pendientes, mientras que la defensa señaló que sigue recabando evidencia para sustentar su estrategia legal en el proceso.

Durante la comparecencia, Nick Reiner se presentó con uniforme presidiario y fue notificado de que deberá regresar ante la corte el próximo 15 de septiembre para continuar con el caso.

Las autoridades lo arrestaron el pasado 14 de diciembre de 2025, horas después de que su hermana encontrara sin vida a sus padres en su residencia ubicada en Brentwood, en Los Ángeles.

Las víctimas fueron el cineasta Robert Norman Reiner, de 78 años, y la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, quienes fueron hallados dentro de su domicilio con heridas de arma blanca.

Nick Reiner fue acusado formalmente dos días después de su detención y permanece bajo custodia sin derecho a fianza; no obstante, en febrero se declaró no culpable de los cargos en su contra.