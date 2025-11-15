OPLE: Revocación de mandato en Veracruz deberá aplicarse en 2028

noviembre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, recordó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano previsto en la Constitución y que, conforme a los plazos establecidos, deberá aplicarse en Veracruz en 2028.

En entrevista, la consejera precisó que aún está pendiente de que el Congreso de Veracruz reglamente la reforma al artículo 15 de la Constitución local, que incorpora la posibilidad de someter a revisión el mandato de la gobernadora Rocío Nahle en su tercer año de administración. Subrayó que aún existe tiempo para legislar al respecto.

Es importante recordar que la gobernadora Rocío Nahle afirmó que fue electa para concluir su periodo en 2030, pese a la polémica pública sobre la exigencia de reglamentar la revocación de mandato en el estado.

Delgadillo Morales explicó que la legislación vigente ya contempla esta figura, y que la recolección de firmas deberá iniciar dos meses antes de que la mandataria cumpla la mitad de su periodo, es decir, antes del 1 de diciembre de 2027.

Aunque el Congreso rebasó el plazo recomendado para armonizar la ley, la consejera señaló que aún es posible hacerlo antes de que se acerque la etapa de firmas. La ley establece que ninguna reglamentación puede modificarse 90 días antes de una jornada electoral, por lo que 2026 o incluso principios de 2027 siguen siendo tiempos viables.

Recordó que para que el proceso sea procedente, la ciudadanía deberá reunir firmas equivalentes al 10% de la lista nominal, recabadas en al menos 107 municipios —la mitad más uno de los 212 que conforman la entidad—.

“La solicitud debe realizarse en el tercer año de ejercicio. Una vez recibida, el OPLE verificará los requisitos y, de cumplirse, emitirá la convocatoria. La jornada de revocación se realizaría en 2028”, detalló.

La consejera insistió en que la implementación de la revocación ocurriría a finales de 2027 e inicios de 2028, y que todo depende de una solicitud expresa de la ciudadanía.

También aclaró que las firmas recabadas recientemente no corresponden a un proceso de revocación, sino a una iniciativa ciudadana para pedir al Congreso que emita la ley reglamentaria.

Finalmente, recordó que para que la revocación de mandato sea válida en 2028 deberá participar al menos el 40% del padrón electoral, y la mayoría de quienes acudan a las urnas deberán votar por la conclusión anticipada del periodo constitucional de la gobernadora, Rocío Nahle que abarca de 2024 a 2030.