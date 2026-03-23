Sheinbaum defiende iniciativa de empatar revocación de mandato con elección de 2027

marzo 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la posibilidad de empatar la consulta de revocación de mandato con procesos electorales federales y locales de 2027, al considerar que ello permitiría optimizar recursos públicos y facilitar la participación ciudadana, al tiempo que rechazó que esta medida implique una ventaja política para su partido.

Durante su conferencia, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre el interés del Ejecutivo en que este ejercicio democrático coincida con elecciones, pese a que la revocación de mandato debe ser solicitada por la ciudadanía.

Sheinbaum explicó que el principal argumento es de carácter práctico y presupuestal: si ya existen casillas instaladas para una elección constitucional, no tendría sentido duplicar el gasto organizando un proceso adicional en otra fecha.

“¿Para qué hacerlo en el 28 y montar otra vez casillas, si puede hacerse cuando ya hay un proceso electoral?”, planteó.

Ante la preocupación de que empatar ambos ejercicios pueda generar un “efecto arrastre” a favor del partido con mayor fuerza —similar al que ocurre en elecciones presidenciales—, la presidenta desestimó esa interpretación.

“Es una interpretación”, respondió, al sostener que el objetivo de la revocación es exclusivamente que la ciudadanía decida si el titular del Ejecutivo continúa o no en el cargo.

Argumentó que, en caso de una baja aprobación, ningún posicionamiento público podría revertir la decisión popular: “Si la gente no quisiera, por más que hablara de eso, no votaría por que continuara la presidenta”.

La mandataria enmarcó la figura de la revocación de mandato como parte del proyecto impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien —recordó— promovió este mecanismo desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Indicó que, aunque la propuesta original contemplaba realizar la consulta a la mitad del sexenio, finalmente se llevó a cabo en un momento distinto, con limitaciones presupuestales que redujeron el número de casillas instaladas.

Aun así, destacó que en ese ejercicio participaron alrededor de 16 millones de personas, lo que, a su juicio, evidencia el interés ciudadano en este mecanismo.

Sheinbaum reiteró que su propuesta consiste en permitir que la revocación pueda realizarse ya sea a la mitad del periodo presidencial o un año después, dejando abierta la posibilidad de empatarla con elecciones.

Asimismo, planteó que el titular del Ejecutivo pueda informar sobre la realización del ejercicio, sin que ello se considere propaganda política.

“Es un absurdo que quien está sujeto a revocación no pueda decir que va a haber revocación de mandato en tal fecha”, sostuvo.

No obstante, aclaró que se mantendría la prohibición de hacer campaña a favor de partidos políticos durante ese periodo.