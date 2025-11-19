Obtiene SSP los reconocimientos Excelencia Triple Arco y la acreditación CALEA

noviembre 19, 2025

Xalapa, Ver., miércoles 19 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) obtuvo la acreditación en el Programa de Aplicación de la Ley de CALEA y el reconocimiento por excelencia Triple Arco (Tri-Arc Award), uno de los distintivos internacionales más importantes en materia de seguridad pública, durante la Conferencia de Otoño de CALEA, realizada en Jacksonville, Florida.

El reconocimiento Triple Arco se concede a las instituciones que cumplen íntegramente con la Aplicación de la Ley (Law Enforcement), las Comunicaciones de Seguridad Pública (Public Safety Communications) y la Academia de Capacitación para Seguridad Pública (Public Safety Training Academy).

El galardón Tri-Arc de CALEA acredita que la SSP, en coordinación con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), cumple simultáneamente con los estándares internacionales más altos en operación policial, comunicaciones de emergencia y formación profesional.

Con esta acreditación y la obtención del distintivo Triple Arco, la dependencia estatal reafirma su compromiso –liderado por el Gobierno del Estado– de continuar trabajando en apego a la ley, teniendo como estandarte virtudes como el honor, la disciplina y la lealtad para el desempeño de sus funciones.

Asimismo, ratifica su responsabilidad de seguir priorizando la profesionalización de sus elementos, la transparencia, la eficiencia operativa y la consolidación de una seguridad pública moderna y cercana a la ciudadanía.

Veracruz avanza con pasos firmes hacia una seguridad pública que contribuya a un mayor bienestar para las familias veracruzanas, con base en estándares internacionales y orientada a la misión de servir y proteger.