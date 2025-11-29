21 detenidos, dos personas liberadas y más de 200 dosis aseguradas: SSP

noviembre 29, 2025

Xalapa, Ver., sábado 29 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, obtuvo resultados relevantes en las acciones operativas implementadas del 24 al 27 de noviembre.

Mediante la Estrategia Estatal de Seguridad Pública fueron aprehensión 21 personas por la presunta comisión de distintos delitos en Tuxpan, Medellín, Maltrata, Cuitláhuac, Huatusco, Córdoba, Veracruz, Xalapa, Emiliano Zapata, Tres Valles, Chinameca, Juan Rodríguez Clara, Cuichapa, Minatitlán y Coatzacoalcos.

En dos eventos distintos, la oportuna intervención policial permitió la liberación de dos personas privadas ilegalmente de la libertad: una en Minatitlán y otra en Xalapa, así como la detención de dos masculinos por su presunta participación en dicho ilícito en el sur del estado.

En Córdoba fue aprehendido un individuo considerado líder de una célula delincuencial, se le decomisó un arma de fuego corta, un cargador y cartuchos útiles; un teléfono móvil; 10 dosis de una sustancia con características de cristal y 30 bolsitas de hierba seca, similar a la marihuana.

Además, en diversas acciones fueron recuperadas seis motocicletas y tres camionetas. En una de estas unidades se aseguraron dos armas de fuego, una larga y una corta; tres cajas secas; dos tractocamiones; un remolque y un vehículo con reporte de robo; se localizaron tres motocicletas, un tractocamión y un camión sin reporte. También fueron detenidas dos personas por la presunta comisión de este delito.

Por delitos contra la salud fueron aprehendidas siete personas, a quienes se les aseguró: 70 dosis de una sustancia con características de cristal; tres bolsas de hierba seca similar a la marihuana; teléfonos celulares; cartuchos percutidos; radios portátiles; un automóvil con reporte de robo y tres motocicletas sin reporte.

En apoyo a la Fiscalía General del Estado, durante cateos fueron detenidas cinco personas, asegurándose 74 dosis de presunto cristal; 64 dosis de hierba verde similar a la marihuana; dinero en efectivo; dos armas de fuego largas y cargadores; celulares; vapeadores; pipas de vidrio; un arma blanca; básculas grameras y una motocicleta con reporte de robo.

Tres personas fueron detenidas por portación de cartuchos útiles y robo a cuentahabiente en Huatusco, asegurándoseles tres vehículos sin reporte de robo, teléfonos celulares, cartuchos útiles y cheques bancarios a nombre de la víctima.

Finalmente, en operativos realizados en establecimientos dedicados al envío de paquetería, binomios caninos aseguraron 326 gramos de hierba seca con características similares a la marihuana. Además, en Córdoba fue detenido un masculino por delitos contra las instituciones, asegurándosele un radio portátil.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.