Acciones contundentes ante situaciones de seguridad en Veracruz: SSP

febrero 22, 2026

Xalapa, Ver., domingo 22 de febrero de 2026.– El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que mantiene un despliegue operativo coordinado con los tres órdenes de gobierno, derivado de los hechos de seguridad registrados a nivel nacional y en distintas regiones de la entidad, los cuales pudieran ser reacciones colaterales tras la captura de un objetivo prioritario.

En ese sentido, la SSP mantiene activos protocolos de prevención, reacción y contención en coordinación con fuerzas federales y autoridades municipales.

Se ha reforzado la presencia operativa en tramos carreteros estratégicos, accesos a municipios y puntos donde se han registrado incidentes, con el objetivo de preservar el orden, garantizar la libre circulación y salvaguardar la integridad de la población.

Asimismo, se mantiene monitoreo permanente mediante los sistemas de videovigilancia y áreas de inteligencia.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de velar por la seguridad de la ciudadanía, por lo que exhorta a la población a mantener la calma y reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea de emergencias 911 y el 089 de Denuncia Anónima. Nuestra misión es preservar tu seguridad.