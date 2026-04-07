Vacunación redujo 66% casos de sarampión en el país: Eduardo Clark

abril 7, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que la campaña nacional de vacunación contra el sarampión ha logrado una reducción de casi 66% en los casos diarios, al pasar de alrededor de 220 contagios por día a menos de 70 en las últimas semanas.

Durante la actualización de la estrategia sanitaria, el funcionario subrayó que la vacunación sigue siendo la herramienta central para controlar la propagación del virus, tanto en México como a nivel global.

Detalló que, desde el arranque de la campaña intensiva el pasado 7 de febrero, se han aplicado 18.3 millones de dosis, que se suman a las 33 millones administradas desde 2025, cuando se detectó el primer caso en el país.

Clark explicó que el punto más alto de transmisión se registró alrededor del 20 de febrero, cuando se reportaban cerca de 220 nuevos casos diarios.

Sin embargo, gracias al despliegue nacional de vacunación, el número de contagios ha disminuido de forma sostenida durante las últimas seis semanas.

“El sarampión sigue bajando en nuestro país, es un hecho muy positivo, pero todavía hay casos y debemos continuar con la estrategia de vacunación”, enfatizó.

El subsecretario indicó que actualmente operan más de 20 mil módulos de vacunación en todo el territorio nacional, y destacó que todas las entidades federativas han cumplido sus metas, con el apoyo de instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales de salud.

No obstante, advirtió que el ritmo de aplicación de vacunas tuvo una ligera disminución en la última semana —con 1.3 millones de dosis aplicadas— debido al periodo vacacional de Semana Santa, aunque se espera una recuperación inmediata.

En ese contexto, hizo un llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de entre seis meses y 12 años, así como en personas de 13 a 49 años que no cuenten con una o ambas dosis.

Clark recalcó que actualmente existe plena disponibilidad de biológicos, con más de 28 millones de vacunas en el país, por lo que insistió en que, ante cualquier duda sobre el esquema, la recomendación es acudir a vacunarse.

Finalmente, recordó que la población puede ubicar su punto de vacunación más cercano a través del portal oficial o mediante la línea telefónica 079.

Aunque los indicadores muestran una mejora sostenida, las autoridades sanitarias coincidieron en que el reto ahora es cerrar las brechas de cobertura para evitar rebrotes y consolidar el control del sarampión en México.