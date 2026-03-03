México llega a casi 12 mil casos de sarampión

marzo 2, 2026

El brote de sarampión continúa en expansión en México. El país acumuló 11 mil 646 casos confirmados de esta enfermedad, 30 mil 483 casos probables en estudio y 32 defunciones durante el periodo 2025-2026, de acuerdo con el informe epidemiológico con corte al 27 de febrero.

En las últimas horas se añadieron 227 casos confirmados adicionales, respecto al reporte previo, de 11 mil 419, lo que confirma que el brote de sarampión mantiene transmisión activa y sostenida en el país. La mayor carga acumulada continúa en Chihuahua, con 4 mil 516 casos confirmados.

En tanto, Jalisco sumó 3 mil 736 casos confirmados y se consolida como el principal impulsor del aumento en 2026; le siguen Chiapas con 696, Ciudad de México con 415, Michoacán con 348 y Guerrero con 326, estados donde persisten cadenas de transmisión comunitaria y se configura el nuevo eje de dispersión territorial.

⇒ También destacan Sinaloa con 284 casos, Sonora con 208 y Durango con 133, entidades con circulación activa. En total, los contagios se han notificado en 403 municipios del país, lo que evidencia transmisión comunitaria extendida.

De las 32 defunciones acumuladas en México, Chihuahua concentra 21 fallecimientos, lo que lo mantiene como la entidad con mayor impacto severo del brote. Jalisco registra 3 muertes; Durango 2; y Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Guerrero reportan una defunción cada uno.

En tanto, 30 mil 483 casos probables continúa siendo el principal indicador de la magnitud real del brote. Los casos en estudio se concentran principalmente en Jalisco, Chihuahua, Chiapas y Ciudad de México, mientras que Guerrero, Michoacán y Durango muestran expansión reciente.

El mayor número de casos confirmados se registra en niñas y niños de 1 a 4 años con mil 600 casos, seguidos por el grupo de 5 a 9 años con mil 395 casos, y el grupo de 25 a 29 años con mil 341 casos. No obstante, la tasa de incidencia más alta corresponde a menores de un año, con 60.16 casos por cada 100 mil habitantes, lo que confirma que es el grupo más vulnerable.

En tanto, la Secretaría de Salud informó que, ante el brote de sarampión, del 1 de enero de 2025 al 27 de febrero de 2026, se han aplicado 21 millones 671 mil 574 vacunas en todo el país, como parte de la estrategia nacional para contener la enfermedad y reforzar la protección de la población.