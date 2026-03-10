Se han aplicado más de 26.7 millones de vacunas contra el sarampión en México

marzo 9, 2026

La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026, el Sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión.

⇒ Se debe vacunar a niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo. También se debe inmunizar a personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente vacunal o presenten esquemas incompletos.

Estas acciones se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, además de los gobiernos estatales, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita. Se hace un llamado a revisar las cartillas de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud para iniciar o completar el esquema.

Por otra parte, se han confirmado 12 mil 556 casos de sarampión en el mismo periodo; así como 34 muertes causadas por dicha enfermedad, de acuerdo con datos de la misma dependencia. Además, se han identificado 32 mil 372 casos probables del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

⇒ Este año, la mayor parte de los casos confirmados se han registrado en Jalisco, entidad que tiene 3 mil 604 contagios; seguido de Chiapas con 540 casos confirmados; y la Ciudad de México con 424 casos confirmados de sarampión.