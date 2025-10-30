Nueva celda en el relleno sanitario de Xalapa, le dará vida 3 años más

octubre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa están a punto de concluir con su programa de obras, entre ellas la construcción de una nueva celda para el relleno sanitario que permitirá ampliar la vida útil de este espacio por otros 3 años y medio.

Al respecto, el alcalde Alberto Islas Reyes dijo que les faltan concluir 10 obras programadas para el ejercicio fiscal 2025.

“Los voy a invitar cuando le demos el banderazo de salida, la construcción de una celda en el relleno sanitario, es impresionante el hoyo hacia abajo, ya tenemos los materiales para recubrirlo, unas membranas de plástico muy grandes para que ahí se deposite todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos que genera la ciudad”.}

Y es que, destacó, Xalapa y sus congregaciones generan 550 toneladas diarias de desechos, por sus 850 mil habitantes de 575 colonias y las congregaciones, 300 fraccionamientos en la ciudad.

“Tenemos una ciudad limpia, quien diga lo contrario, seguramente algún vecino salió después del toque de campana y estamos dejando listo para 3 años y medio más o menos de seguir depositando residuos sólidos, en tanto se implementa un proceso industrial diferente para destruir residuos sólidos.”

Finalmente, sobre la queja de un vecino sobre un escurrimiento de lixiviados a su propiedad, dijo que fue atendido y efectivamente hay una laguna que estaba afectando, pero están solicitando a las áreas agrarias para ver si se puede comprar el terreno.