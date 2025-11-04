Nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz

noviembre 4, 2025

Para hoy, el frente núm. 12 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche, interaccionará con la nueva onda tropical (núm. 40) que se aproximará a Quintana Roo y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro), Campeche (suroeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa). La masa de aire frío asociada al frente núm. 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; a su vez, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como viento de componente norte con rachas de 40 a 55 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde. Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del territorio nacional. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro de México.

Los intervalos de chubascos y las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila al frente núm. 12, por efectos de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán; así como evento de “Norte” en el istmo y golfo de Tehuantepec: https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte

Pronóstico de lluvias para hoy 04 de noviembre de 2025:



Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 04 de noviembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.





Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 04 de noviembre de 2025:



Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 04 de noviembre de 2025:



Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la tarde.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en la región, así como muy frío (de 0 a -5 °C) con posibles heladas en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado y sin lluvia en el Estado de México y en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4°C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas del Estado de México.



Península de Baja California: Cielo despejado a parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región; y muy frío con posibles heladas en sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Baja California y Baja California Sur. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península.



Pacífico Norte: Durante el día, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora y Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y frío con posibles heladas en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del noroeste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Sonora y Sinaloa.



Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán; así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima; cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Jalisco y Michoacán, y rachas de viento de hasta 35 km/h en Nayarit y Colima.



Pacífico Sur: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este) y Chiapas (norte), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. A su vez, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Guerrero.



Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste y centro), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Asimismo, se prevén chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan) y lluvias aisladas en las regiones Huasteca Baja y Totonaca de dicho estado. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Veracruz; de fresco a templado en Tamaulipas y Tabasco. Por la tarde, ambiente cálido en Tamaulipas y Tabasco, y templado en Veracruz. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h durante la mañana en la costa de Veracruz (sur) y Tabasco; viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco.



Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este); así como lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste); dichas lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana ambiente fresco a templado; por la tarde ambiente cálido. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 55 km/h en la península, disminuyendo durante la tarde. Se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de bancos de niebla en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.



Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y lluvias aisladas en las regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán de dicho estado. Cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla, así como posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; así como rachas de hasta 35 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Cangrejera, Ver., 29.0; Cerro de Oro, Oax., 19.0 y El Porvenir, Tab., 19.0

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 39.4; Hermosillo, Son., 38.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 37.6; Ejido Nuevo León, B.C., 36.6; Acapulco, Gro., 35.1; Puerto Ángel, Oax., 34.6; Manzanillo, Col. y Tapachula, Chis., 34.5; y Tacubaya, CDMX, 22.2

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Durango, Dgo., 1.0; Toluca, EdoMéx., 2.0; Temósachic, Chih., 2.8; Querétaro, Qro., 4.0; Tlaxcala, Tlax., 5.9; Aguascalientes, Ags. y San Luis Potosí, SLP., 6.0; Puebla, Pue., 6.8; Saltillo, Coah., 7.5 Guadalajara, Jal., 8.0; Morelia, Mich., 8.8; y Aeropuerto internacional Benito Juárez, CDMX., 7.0