“No se persigue a nadie” reitera Sheinbaum a líderes de Generación Z

noviembre 21, 2025

“Fue muy poca la concurrencia en su segunda marcha”, recuerda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió este viernes a la marcha convocada por sectores de la llamada Generación Z, realizada un día antes en distintos puntos del país, y aseguró que la movilización tuvo “poca asistencia” asistencia debido a que su gobierno ha informado con claridad sobre los temas que motivaron la protesta.

“Fíjense ahora lo que pasó ayer en la movilización que hubo, pues muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que en México existe plena libertad de expresión y de manifestación, e insistió en que su administración no persigue a personas por sus posturas políticas ni por lo que publican en redes sociales.

“Quien convoca las manifestaciones, pues también le va midiendo, ¿verdad? Y hay libertades. México nunca va a perseguir a nadie. (…) Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada, nada”, subrayó.

La mandataria agregó que, en caso de que alguna persona sienta temor o considere que está en riesgo por su participación pública, el gobierno puede realizar un análisis y brindar medidas de protección.

“Si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad”, explicó.

Al reiterar que su administración respeta la libertad de manifestación, la presidenta señaló que el debate no se limita a las conferencias matutinas, sino que ocurre mientras su gobierno continúa trabajando en proyectos estratégicos.