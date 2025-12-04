No se dejarán obras pendientes ni dinero extra para la gestión de Daniela Griego 

diciembre 4, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, dijo que el muro de contención lateral a puente Macuiltépetl lleva un avance del 90 por ciento y que antes de que concluya este mes quedará listo.

«Día y noche están trabajando, nosotros lo vamos a dejar terminado, platicaba con la alcaldesa que no vamos a dejar ninguna obra pendiente», dijo.

Refirió que en el caso del relleno sanitario, se está avanzando también para ampliar la vida útil para el siguiente gobierno.

«El muro lleva un 85-90 por ciento de avance, falta la última parte y cerrar con cemento la avenida, vamos a dejar las obras terminadas».

También dijo que no se dejerá recurso extra para la siguiente administración, pero tampoco deuda para que pueda iniciar bien su gestión.

«Todo el dinero me lo gasté y bien, voy a pagar la deuda de CMAS, 230 millones de pesos, estoy buscando recursos de todos lados, no dejaré dinero pero pagaré las deudas para que empiece parejito».