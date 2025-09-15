No repuntan las ventas en las carnicerías de Xalapa en fiestas patrias

septiembre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En Carnicerías de mercados de la ciudad aseguran que las ventas en estos días por la celebración de la Independencia de México no han repuntado.

Sin embargo, explicaron que, lo que más se vende en estas fechas es el espinazo y codillo para el pozole cuyos precios se mantuvieron estables.

«Lamentablemente no es lo que esperábamos, ha estado muy tranquilo, no ha sido muy favorable», dijo Jesús Romero de la Carnicería Esmeralda.

Sostiene que, aunque ellos sí han tenido aumentos, los precios al cliente son los mismos. El kilogramo de codillo en 80 pesos y espinazo en 86 pesos.

“Aunque nosotros hemos tenido alzas hemos tratado de mantener nuestros precios (…) ha venido en aumento en un 60 por ciento más de lo que ha estado el cerdo y esto porque las granjas en la zona no producen, está escaso y por lo mismo de que no hay producción de ganado y cerdo, traen de otras partes y nos obliga a comprar un poco más caro”.

Pese a ello, señala que la gente compra menos porque, además, por el cierre del centro histórico y el tráfico que se genera, prefieren no llegar hasta esta parte de la ciudad.

“Ya no es como antes, la gente compra menos, como notamos el primer cuadro de la ciudad está cerrado, por el tráfico hay gente que no viene al centro, a lo mejor compran en otros lugares o a lo mejor ya no siguen tanto la tradición”, agregó.