Listo Operativo de Seguridad de SSP para Fiestas Patrias

septiembre 12, 2025

Xalapa, Ver., viernes 12 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un dispositivo de seguridad, proximidad y vialidad con motivo de las actividades alusivas al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, con el objetivo de garantizar el orden público, la paz y seguridad de las y los ciudadanos, así como el buen desarrollo de los eventos.

En lo que respecta al operativo por el Grito de Independencia, en Xalapa se desplegarán 130 elementos de Policía Estatal y 80 de Tránsito del Estado; así como 40 elementos de Policía y Tránsito Municipal, dotados con equipo táctico, despliegue de patrullas, motocicletas, ambulancias, binomios caninos, drones, pistola anti-dron y un helicóptero.

La SSP implementará una estrategia a través de video vigilancia por parte del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), encargados de la instalación de una torre de vigilancia y el despliegue de un vehículo tipo V16.

Se contempla la instalación de arcos detectores en diversos puntos y se pondrán en marcha recorridos a pie con binomios caninos, seguridad perimetral de reacción y atención a emergencias en tramos carreteros cercanos.

La estrategia se extenderá al día siguiente, durante el desfile cívico militar, con un incremento en el número de efectivos de esta institución.