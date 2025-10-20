DIF Xalapa mantiene atención permanente para prevenir el cáncer de mama

octubre 20, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el DIF municipal de Xalapa reiteró su compromiso con la salud de las mujeres al mantener de forma permanente acciones de prevención, detección y acompañamiento médico a través del Módulo de Atención Integral a la Mujer.

El director del organismo asistencial, Alejandro del Ángel Aguilar, explicó que este espacio ofrece atención médica, psicológica, jurídica y nutricional para mujeres de todas las edades, desde niñas hasta adultas mayores.

Destacó que una de las principales tareas del módulo es la prevención del cáncer de mama, mediante pláticas informativas, orientación para la autoexploración, revisión médica con personal femenino y la canalización oportuna a servicios especializados.

Aunque este año no se realizará una jornada especial de mastografías —pues los servicios estatales ya desarrollan sus propias campañas—, el funcionario aseguró que el DIF Xalapa mantiene su atención preventiva todos los días, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas, beneficiando cada año a cerca de mil mujeres.

Del Ángel Aguilar invitó a las xalapeñas a aprovechar los servicios preventivos disponibles y a cuidar su salud de manera oportuna.

“El módulo continuará operando con normalidad durante todo el proceso de transición administrativa y hasta el último día de esta gestión”, señaló.