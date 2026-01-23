Modernización del transporte público en Xalapa: en dos meses llegarán nuevas unidades

enero 23, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En un plazo aproximado de dos meses se prevé la implementación del programa piloto denominado Olmeca, mediante el cual se iniciará la renovación de las unidades de transporte público en la capital del estado.

El presidente de la Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa, Óscar Luis Ceballos Ramírez, explicó que, tras la primera reunión sostenida con la gobernadora Rocío Nahle, se acordó analizar la viabilidad de renovar las unidades que actualmente prestan el servicio en Xalapa.

Detalló que, a diferencia de las unidades que ya operan en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, las cuales son híbridas, en el caso de Xalapa los camiones deberán operar exclusivamente con diésel, debido a la orografía de la ciudad y sus pronunciadas pendientes, ya que las unidades híbridas no cuentan con la potencia suficiente para subir algunas vialidades.

Durante la reunión, también se planteó la necesidad de actualizar el costo del pasaje. Señaló que, considerando la inflación y el incremento al salario mínimo, la tarifa debería ubicarse entre 14.50 y 14.80 pesos; no obstante, reconoció que dicho ajuste tendría un impacto directo en la economía de los usuarios.

“En un par de meses tendremos las primeras pruebas de las unidades totalmente diésel, con las especificaciones que trae Ulúa. Tenemos ahorita la segunda mesa de trabajo, donde se nos explicará cómo será el esquema de financiamiento; además, estarán invitados los demás transportistas para conocer a fondo la situación”, indicó.

Ceballos Ramírez explicó que tentativamente el próximo 28 de enero se llevará a cabo una reunión con los 20 permisionarios que prestan el servicio de transporte público en Xalapa y la zona conurbada.

Comentó que, como parte del proyecto, la empresa Yutong también ofrece unidades que funcionan únicamente con diésel, cuyo costo es menor en comparación con los camiones de la marca Ulúa, los cuales pueden alcanzar precios de hasta 4.5 millones de pesos.

El concesionario señaló que la unidad piloto utilizada recientemente, un Mercedes Benz modelo 2024, tuvo un costo aproximado de 3 millones 800 mil pesos; sin embargo, aclaró que aún no se tiene certeza del precio de las unidades de origen chino.

Finalmente, insistió en que para lograr la modernización del parque vehicular es indispensable mejorar los ingresos de los permisionarios, a fin de que el financiamiento sea viable y se cuente con los recursos necesarios para el mantenimiento adecuado de las unidades.