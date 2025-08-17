Transportistas de Xalapa buscan subir tarifa de servicio urbano a 12 pesos

agosto 17, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En Xalapa los transportistas públicos están a la espera de que se ponga en marcha el programa de modernización del transporte urbano en la capital del Estado que lleva a cabo la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, misma que anunció la segunda etapa para esta ciudad.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa, Oscar Luis Ceballos Ramírez, quien dijo participaran las mesas de trabajo que se instalen para este tema.

Además de la necesidad del incremento de la tarifa de transporte público de 9 a 12 pesos, está la renovación de las unidades de transporte.

“No tenemos todavía fecha, nos han mencionado que el proyecto Ulúa es la primera parte, están por concluir en Veracruz y posteriormente nos indicarán en Xalapa para sentarnos con ellos”.

Asimismo, reiteró que es urgente una actualización de las tarifas del transporte público que se encuentra en 9 pesos y 7 preferencia a 12 pesos y 9 la preferencial, a fin de poder hacer frente a los insumos y gastos que tienen los transportistas.

Por otra parte, refirió que como Servicio Urbano de Xalapa cuentan con capacitaciones para los conductores del transporte público por parte de la Dirección General de Transporte.

“Tenemos cursos y sobre todo buscamos no atrasarnos en esta situación para poder darle una buena atención a los usuarios”.