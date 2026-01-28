Advierte Nahle, concesionarios que aumenten precio en transporte unilateralmente se podrían quedar sin concesión 

enero 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García advirtió a los concesionarios transportistas que el incremento a la tarifa de pasaje solo se autorizó para la ciudad de Xalapa y sólo para el servicio urbano, no combis ni foráneos, por lo que en caso de detectarse aumentos de forma unilateral se sancionará por parte de su gobierno.

La mandataria en Veracruz dijo que tras analizar la corrida financiera presentada por los concesionarios en la capital del estado se autorizó el incremento de 9 a 11 pesos tarifa normal y de 6 a 7 la especial, tras 11 años sin aumento, lo que significaba que no tuvieron ni para pagar los salarios de los choferes y que se pararan algunas unidades.

Aclaró que en el caso del Puerto de Veracruz y Boca del Río el aumento se autorizó hace poco con la llegada del Servicio Ulúa a 15 pesos, por lo que no pueden incrementar el precio en estos días.

“Solo es para Xalapa, donde veamos excesos vamos a tomar medidas, porque en Xalapa para que los concesionarios puedan sacar combustible y pago de salarios, es ajustar la medida inflacionaria, es una decisión que se tomó, ante una petición justa, estar de gobernadora, se tienen que tomar decisiones, se tomaron decisiones cuando se hizo el ajuste de los taxis que tenían 22 años”.

Nahle García refirió que ya giró instrucciones para que las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, la de Transporte Público y Secretaría de Gobierno vigilen que no haya excesos o incrementos de forma unilateral o arbitraria en las tarifas.

“Va a entrar transporte público y espero que los concesionarios no se pasen, porque las concesiones las da el estado, el estado da y el estado quita, entonces si nosotros les aumentaron con la llegada de Ulúa, de 12 a 15, no pueden aumentar, no están autorizados, solo zona de Xalapa. Donde veamos que hay excesos o que de forma unilateral o arbitraria aumenten la tarifa se aplicarán sanciones”.

La gobernadora dijo que solicitará a Ricardo Ahued que revise la situación del transporte público colectivo (combis) en Xalapa, toda vez que no pueden poner el precio del pasaje de manera unilateral.

“Combi, no tengo la corrida, ahorita voy a decir a Ricardo Ahued , vamos a hacer la corrida, ellos no pueden poner el precio, hay que ser justos, no es un exceso, sabemos que los estudiantes, adultos mayores”.

Finalmente, explicó que están analizando la corrida financiera para el tema del servicio Olmeca para Xalapa, en el que se hacen pruebas, corridas y análisis.