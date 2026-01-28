Concesionarios se comprometen a renovación del parque vehicular en Xalapa

enero 28, 2026

Yhadira Paredes Xalapa, Ver.- Tras el aumento a la tarifa de transporte público en su modalidad de servicio urbano, ahora el compromiso de los concesionarios es la renovación y modernización del parque vehicular para este sexenio, señaló el presidente del Servicio Urbano de Xalapa (SUX), Oscar Luis Ceballos Ramírez.

Entrevistado tras una reunión con autoridades de Gobierno del Estado, el concesionario reconoció que la autorización del incremento por parte del Ejecutivo Estatal se dio unos días antes del lunes, cuando se empezó a aplicar la nueva tarifa. “Nosotros hemos dado banderazo de unidades que se han ido actualizando y ahorita tenemos otras unidades por renovar, venimos esperando el proyecto Olmeca y las unidades tradicionales que son de ruta.

Tal vez no sea una condición pero sí es un compromiso de nosotros como transportistas”.Sobre la inconformidad de la ciudadanía por el aumento el costo del pasaje sin previo aviso, pidió su comprensión y reiteró el compromiso de mejorar las unidades del parque vehicular, tras el rezago de 11 años sin un aumento.

“No es una alza a la tarifa, es una actualización por los gastos que se vienen teniendo. El compromiso como cooperativa es hacer la renovación del parque vehicular (…) lo venimos haciendo paulatinamente, de una a tres unidades cada tres meses, ahorita viene olmeca y vamos a ver qué unidades nos ofrece el Gobierno”. La intención es que se renueve el parque vehicular antes de concluya la administración actual.