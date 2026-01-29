“México no acepta operaciones conjuntas con EU”, responde Sheinbaum

enero 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el gobierno de México no aceptará operaciones conjuntas de fuerzas estadounidenses en territorio nacional, al subrayar que cualquier acción de seguridad dentro del país corresponde exclusivamente a instituciones mexicanas, aunque exista cooperación e intercambio de información con Estados Unidos.

Durante su conferencia, la mandataria enfatizó que la colaboración bilateral se mantiene en términos de comunicación y coordinación, pero sin participación directa de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.

“Eso es muy importante para todos y también para el pueblo de México. Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos o de fuerzas federales de Estados Unidos, estatales o municipales, en nuestro territorio. Colaboramos, ellos nos dan información, nosotros les damos información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que esta postura ha sido comunicada de manera constante al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el diálogo en materia de seguridad ha permitido avances significativos sin comprometer la soberanía nacional.

“Eso tiene que quedar muy claro. Yo no voy a entrar en mayor discusión con el titular del FBI, pero tiene que quedar muy claro que nosotros no aceptamos operaciones conjuntas”, reiteró.

En ese contexto, la presidenta hizo referencia a una nota publicada por The Wall Street Journal sobre la entrega/captura en México de Ryan Wedding, ex atleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, en la que —dijo— se explica con claridad el proceso de cooperación entre ambos países, destacando que las detenciones y operativos realizados en México han sido ejecutados únicamente por fuerzas nacionales.

Sheinbaum detalló que, gracias a acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se ha logrado la detención de cuatro de los diez delincuentes más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en todo el mundo.

Precisó que uno de estos objetivos, de nacionalidad canadiense, se entregó tras una persecución encabezada por autoridades mexicanas, durante la cual se realizaron cateos e incautaciones de bienes.

Además, otros tres integrantes de la lista de los más buscados fueron detenidos directamente en México por fuerzas mexicanas.

“En total son cuatro, de los diez más buscados en todo el mundo del FBI, los han detenido fuerzas mexicanas”, puntualizó.

Respecto a su reciente comunicación con el presidente Trump, la mandataria indicó que no se abordó una solicitud específica de nuevas extradiciones o capturas adicionales.

Sin embargo, señaló que sí mencionó la más reciente entrega de 37 personas a Estados Unidos que cuentan con investigaciones abiertas en ese país.

“Él estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones allá y conocía muy bien esa situación”, concluyó.