México inaugurará el Mundial 2026 ante Sudáfrica en la CDMX

diciembre 5, 2025

La Selección Mexicana ya conoce su camino para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 tras el sorteo realizado por la FIFA este viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center en Washington D.C., Estados Unidos.

El Tri enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo, que se disputará el próximojueves 11 de junio en el icónico Estadio Azteca, que para la justa mundialista será conocido como Estadio Ciudad de México.

El segundo partido de México será frente a Corea del Sur, el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El cierre de la fase de grupos será ante el ganador del Play-off UEFA D, el miércoles 24 de junio, nuevamente en el Coloso de Santa Úrsula.

El ganador del Play-off UEFA D se definirá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda. Las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo y las finales el martes 31 de marzo de 2026.

Si México avanza como líder de su grupo, jugará los Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, y los Octavos de Final el domingo 5 de julio en el mismo estadio.

En caso de seguir avanzando, a partir de los Cuartos de Final, la Selección Mexicana tendría que trasladarse a Estados Unidos, donde se disputarán las instancias decisivas del Mundial 2026.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)