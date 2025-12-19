Megafarmacia del Bienestar sigue funcionando: Sheinbaum

diciembre 19, 2025

Pronto podría también apoyar logística del IMSS, adelanta

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Megafarmacia del Bienestar continúa funcionando como centro de distribución de medicamentos a nivel nacional y adelantó que en breve se dará a conocer información detallada sobre su operación actual.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre si la Megafarmacia sigue siendo utilizada para la distribución de fármacos, a lo que respondió de manera afirmativa. “Sí, sigue funcionando para distribuir a todo el país y vamos a informarlo pronto”, señaló.

Sheinbaum destacó que se trata de un espacio estratégico para el sistema de salud y explicó que existe la posibilidad de que sea compartido con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que este organismo enfrenta limitaciones de almacenamiento en el Estado de México.

En ese sentido, precisó que el IMSS ha solicitado a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) la utilización de una parte del almacén de la Megafarmacia para apoyar su esquema de distribución de medicamentos.

“Es un espacio importante y muy probablemente sea compartido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a ellos les falta una parte de almacenamiento en el Estado de México y le han pedido a Birmex que pueda utilizar una parte del almacén también para su distribución”, explicó la presidenta.