Los ladrones se han profesionalizado”: diputado de Morena ante ola de robos en Xalapa

Los ladrones se han profesionalizado”: diputado de Morena ante ola de robos en Xalapa

octubre 25, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local de Morena, Antonio Ballesteros, afirmó que las personas dedicadas a robar en Xalapa se han “profesionalizado”: ahora portan radios y actúan de manera organizada, lo que ha dificultado que las autoridades puedan detenerlas.

En las últimas semanas, vecinos de los fraccionamientos Paseo de la Reina, Morada del Quetzal y Valle Rubí, zonas residenciales de la capital veracruzana, han sido víctimas de robo. En apenas ocho minutos, los delincuentes logran vaciar las viviendas.

De manera extraoficial, se conoció que entre los afectados se encuentran el subsecretario de Economía, Eduardo Vega Yunes; el hijo del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued; y la hija del propio diputado Antonio Ballesteros.

En ocho minutos vacían las casas

El legislador comentó que las bandas de presuntos ladrones están bien estructuradas e incluso integradas por personas extranjeras, operando principalmente en la zona de Las Ánimas.

En entrevista, señaló que se ha detectado un grupo delictivo que utiliza tecnología y tácticas planeadas, lo que ha elevado el nivel de complejidad para las autoridades.

Ballesteros aseguró que sí existen labores de vigilancia y rondines en las colonias, y que los vecinos participan a través de redes vecinales, lo que ayuda a mantener supervisión constante. Sin embargo, reconoció que la capacidad de operación de los delincuentes ha superado los esfuerzos comunitarios y policiales.

“Estoy seguro de que se está haciendo (el trabajo), pero es un poco difícil. El modus operandi ya está estandarizado y esperemos que pronto se den resultados”, comentó.

Explicó que en la zona de Las Ánimas ya existen redes vecinales organizadas, pero consideró necesario que más colonias se sumen a los esfuerzos por garantizar su propia seguridad.

El diputado insistió en que las autoridades están cumpliendo con su labor, aunque los grupos dedicados al robo son cada vez más hábiles y veloces.

“Sí veo patrullas circulando, lo que pasa es que son muy hábiles. Se han visto videos en los que, en ocho minutos, entran y salen. Son delincuentes muy preparados”, expresó.

Finalmente, no descartó la posible complicidad o coerción de trabajadores domésticos, quienes podrían estar colaborando —voluntariamente o bajo amenaza— con las bandas criminales.

Vecinos se quejan de ola de robos

A través de redes sociales se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia en la que se ve a sujetos entrando a fraccionamientos. Viajan en varios vehículos y todos tienen como distintivo un sticker de Batman.