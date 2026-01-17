Llama Ayuntamiento de Xalapa a comerciantes a regularizar su refrendo 2026

enero 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa mantiene en marcha el proceso de regularización del comercio formal e informal en la ciudad, por lo que hizo un llamado a los comerciantes establecidos y ambulantes a realizar el pago del refrendo correspondiente al año 2026, el cual durante el mes de enero cuenta con descuentos, informó el director de Desarrollo Económico Municipal, Fernando Arana Watty.

«Estamos invitando principalmente a los comerciantes establecidos y que tienen permiso del ayuntamiento a que paguen el refrendo 2026, ya que tiene un descuento este mes de enero y es importante tenerlo actualizado».

El funcionario explicó que contar con el refrendo actualizado permite a los comerciantes mantener su documentación en regla y continuar desarrollando sus actividades en coordinación con la autoridad municipal.

Indicó que enero es el periodo destinado para que los contribuyentes se pongan al corriente, sin que exista riesgo de clausuras, ya que se ha otorgado un margen de tolerancia para que acudan a realizar sus pagos en las cajas municipales, incluso en las instaladas en plazas comerciales.

Destacó que, de manera paralela a la regularización administrativa, el Ayuntamiento impulsa programas de capacitación gratuita dirigidos a comerciantes y empresarios, tanto del sector formal como ambulante, con el propósito de fortalecer la profesionalización, fomentar el emprendimiento y elevar la calidad del comercio en la capital.