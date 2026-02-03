La próxima semana se presentará la Reforma Electoral: confirma Sheinbaum

febrero 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno sí presentará una reforma electoral, la cual será enviada al Congreso de la Unión durante el mes de febrero, con el objetivo de modificar el modelo de financiamiento a partidos y procesos electorales, así como fortalecer los mecanismos de fiscalización del uso de los recursos públicos.

Durante su conferencia, la mandataria federal precisó que su intención inicial es tener lista la iniciativa para la próxima semana, aunque subrayó que lo seguro es que el proyecto se presentará dentro de febrero.

“Sí, sí va a haber reforma electoral. Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que en febrero se enviará al Congreso”, afirmó.

Sheinbaum también confirmó que existe acuerdo con los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que garantiza una base política sólida para la presentación de la iniciativa en el Poder Legislativo.

Cuestionada sobre la ruta legislativa y los tiempos de aprobación, la presidenta dejó claro que, aunque el Ejecutivo enviará la propuesta en este periodo, la decisión sobre su discusión y eventual aprobación corresponderá exclusivamente al Congreso.

“Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos verán los tiempos para su aprobación”, señaló.

Uno de los ejes centrales de la reforma, adelantó Sheinbaum, será el fortalecimiento de la fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y procesos electorales, no solo en términos de reducción del financiamiento, sino en la vigilancia puntual de cómo y en qué se utilizan los recursos.

Ante cuestionamientos sobre si la iniciativa contempla blindar las elecciones frente al dinero del crimen organizado, la presidenta respondió que la reforma sí apunta a mayor control y fiscalización, como parte de una estrategia integral para garantizar la legalidad y la transparencia electoral.

“Significa más fiscalización y también en qué se usan los recursos, no solo la disminución, sino en qué se usan los recursos, que también es importante”, explicó.

Sheinbaum rechazó que una eventual reducción del financiamiento público a partidos políticos genere incentivos para la infiltración de recursos ilícitos, y aseguró que el nuevo modelo no abrirá la puerta al dinero del crimen organizado.

“No, no”, respondió de manera tajante, aunque evitó detallar otras medidas específicas, al señalar que el contenido completo se dará a conocer una vez presentada la reforma.

“Ya van a ver la reforma”, concluyó.