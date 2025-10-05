La politica de La Paz se decide soberanamente”, reitera CSP ante 400 mil en el Zócalo

octubre 5, 2025

Hace nueva defensa del presidente López Obrador

Brugada reitera el respaldo de la CDMX al “Segundo Piso de la Transformación”

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Reiterando la defensa al presidente Andrés Manuel López Obrador de los ataques de la derecha mexicana, este domingo la presidenta d de México, Claudia Sheinbaum ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México, un menaje con motivo de su primer año de Gobierno.

En lo que fue también el cierre de los 32 informes de su Primer Año de Gobierno denominados “La Transformación Avanza”, y 400 mil personas que se dieron cita en la también llamada Plaza de la Constitución, la jefa del Poder Ejecutivo federal fue directa al indicar que estos ataques no habrá de manchar el legado de su mandato, el cual, sostuvo, es referente del que ha denominado el Segundo Piso de la Transformación.

Tras lo anterior, destacó que 13 millones de personas salieron de la pobreza en todo el país, al tiempo que insistió en que va porque en 2030 el salario mínimo que sujeto de 2018 a 2024 130%, mantenga su aumento hasta que en 2030 se logre con este comprar 2.5 canastas básicas.

A renglón seguido, enumeró las reformas que se ha dado en este primer año de gobierno, como lo son el que los pueblos indígenas ya cuenten con presupuesto propio, la elección de la mitad del poder judicial, el que trabajadores de plataformas digitales tengan prestaciones sociales, la no reelección de legisladores que que se busca para el 2030, el fin del nepotismo.

También la jefa del Estado Mexicano destacó la puesta en marcha de nuevos programas sociales como el de Salud Casa por Casa, que da atención en domicilio a personas adultas mayores enfermas.

En el tema educativo, indicó que en los siguientes meses habrá una consulta nacional para eliminar para siempre en denominado USICAM y que los profesores de todo el país decidan cómo se les va a evaluar.

En este mismo sentido, destacó la puesta en marcha de su Plan Nacional de Bachillerato, así como el programa “Mi Derecho, Mi Lugar” para garantizar acceso a bachillerato y licenciataria, al tiempo que reveló que en la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos ya están estudiando más de 77 mil millones de pesos.

En el tema político, Sheinbaum Pardo fue directa y sin decir a quien se refería en específico, reiteró una vez más su negativa rotunda al intervencionismo del Gobierno de Estados Unidos, con el cual, enfatizó, de complementa y colabora, pero ante el cual jamás se habrá de subordinar.

¡”México no acepta intervencionismos ni injerencias extranjeras, la soberanía nacional no se negocia. El pueblo de México no permitirá golpes de Estado ni violaciones a su territorio (…) Para que no haya una duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción, certeras y perseverancia!”.

subrayó.

Asimismo en el caso de los trenes de pasajeros informó que el tren que irá de la Cuidad de México hacia Puebla y Veracruz, el cual también conectará con el Tren Maya se le llamará “Tren del Golfo de México”.

En el caso del Tren Maya, la primera mandataria de la nación confirmó que este ha transportado a la fecha ya a más de un millón de pasajeros.

Más adelante, volvió a darle su respaldo al secretario de Marina, Ricardo Trevilla tras los casos de corrupción de elementos castrenses que están a cargo de Administraciones Portuarias de Tamaulipas y de Manzanillo.

Para finalizar recordó que se trabaja en temas como la independencia alimentaria y de semillas, así como el envío de iniciativas como la que busca regular la inteligencia artificial.

CDMX respalda el “Segundo Piso de la Transformación”

Previo a esto y contrario a la costumbre que tenía en ese tipo de eventos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión, la presidenta de México permitió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina hiciera uso de la voz antes del discurso central, para reiterarle su respaldo y apoyo Desde la administración Capital Inna, la cual dijo se la dejó a su salida rumbo a la máxima magistratura del país con excelentes resultados.

“Usted nos dejó los mejores resultados en esta gran ciudad, una forma de gobernar que cada día nos inspira, un legado y experiencias innovadoras que trabajamos para consolidar. Aquí, en la ciudad, usted disminuyó 60 por ciento los delitos de alto impacto, los homicidios se redujeron 40 por ciento, se duplicó el porcentaje de mujeres que se sienten seguras”, afirmó.