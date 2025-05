La ciudadanía sí reconoce la transformación que se vive en Xalapa; “arrasaremos en las urnas”: Daniela Griego

mayo 26, 2025

En su gobierno se continuará con los programas de éxito, los cuales serán fortalecidos para ampliar beneficios y resultados

Hasta el último minuto permitido por la ley, recorrerá casa por casa. El cierre de campaña será a las 15:00 horas en Plaza Lerdo, con la asistencia de la dirigente nacional de Morena

Xalapa, Ver., 26 de mayo de 2025.– La candidata de Morena-PVEM a la alcaldía de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, aseguró que estas semanas de proselitismo le han dejado experiencias enriquecedoras en torno a su proyecto de gobierno.

Recorrer casa por casa sin simulación, enfatizó, le ha permitido conocer de cerca otro rostro de la capital.

Y aunque no es la primera vez que realiza este tipo de encuentros directos con la ciudadanía, reconoció que las necesidades de la ciudad están en constante cambio.

Por ello, afirmó que en estos días mantendrá la dinámica hasta el último minuto que la ley le permite.

En entrevista, también informó que el miércoles 28 de mayo se llevará a cabo su cierre de campaña, a partir de las 15:00 horas en Plaza Lerdo. Al evento asistirá la presidenta del Comité Directivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, así como representantes estatales.

Anunció que para amenizar el encuentro entre la militancia se presentará la reconocida agrupación de sones jarochos Los Cojolites.

“Y así, prácticamente cerrar para centrarnos de cara a la jornada comicial (…); invitamos a la población en general. Será un acto no tan largo, y quien desee acompañarnos, ahí nos vemos en Plaza Lerdo, el miércoles a las 15:00 horas”.

Asimismo, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia sostuvo que su gobierno municipal integrará las voces de quienes han expresado inquietudes sobre el desarrollo de sus colonias.

“Habrá acciones que deberán concluir con la administración actual, pero muchas otras tendrán seguimiento. Por supuesto que hemos tomado nota de las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía. Ya contamos con un buen reporte que será de gran utilidad para continuar con la transformación de Xalapa”.

Daniela Griego reiteró que ha sido una campaña auténtica, recorriendo colonias y dialogando con vecinas y vecinos.

La ciudadanía, dijo, ha mostrado gran interés en los ocho ejes rectores de su plan de gobierno, y se han encontrado puntos de coincidencia con diversos sectores sociales.

“Una de las preocupaciones más recurrentes es el abasto de agua. Aunque no en todas las colonias se vive igual, sí hay necesidades comunes”.

Sobre el tema hídrico, consideró que el Programa de Tandeos ha tenido un impacto favorable.

“No obstante, hay colonias que pasan tres o cuatro días sin agua, o incluso más. Afortunadamente, son menos en comparación con el año pasado. Además, el calor fue más intenso, aunque ahora que ha comenzado a llover, los mantos freáticos comienzan a recuperarse (…). Aun así, sigue siendo una demanda fuerte, y hemos estado escuchando a todas y todos”.

En cuanto a la seguridad, señaló que sigue siendo una de las demandas frecuentes. La población pide mayor presencia policial y un mejor funcionamiento de las redes vecinales.

“Hay zonas donde estas redes operan eficientemente, y otras donde aún no se han incorporado. También el alumbrado público es clave, porque contribuye a la prevención del delito. El gobierno municipal ha implementado un programa importante de instalación y reparación de luminarias, y nosotros le daremos continuidad en áreas que aún lo requieren”.

Sostuvo que la pavimentación ha sido una labor destacada en los gobiernos municipales de Morena, y será una línea de acción que continuará.

“Además, el mantenimiento de parques y áreas verdes es otra de las principales demandas, especialmente para garantizar espacios de convivencia para niñas, niños y personas adultas mayores. También se ha mencionado con frecuencia el tema de la recolección de basura, por lo que se reforzará la cobertura de las rutas de limpia pública”.

De esta forma, la abanderada de Morena-PVEM afirmó que este proceso, que culminará el próximo 1 de junio, “ha sido muy gratificante. No es una campaña de simulación (…). No voy sola, me acompaña mi planilla, brigadas de voluntarios, simpatizantes de Morena y amistades que han estado presentes en todo momento”.

Finalmente, reconoció el respeto recibido por parte de la gente y destacó la actitud responsable de las brigadas, lo que ha permitido que esta campaña se convierta en un eslabón más hacia la construcción del segundo piso de la transformación en la capital veracruzana.

“Estoy satisfecha. Visitar todas las zonas y colonias de Xalapa, observar los contrastes y conocer las necesidades nos permite definir cómo trabajaremos para obtener los resultados que la población exige. También he escuchado historias personales muy conmovedoras, sobre todo de mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos: madres solteras, emprendedoras, personas adultas mayores, una población amplia que ya recibe sus pensiones de los Programas del Bienestar. No hay dudas, ganaremos la elección, porque esto es lo que quiere Xalapa”.

Este lunes, día 28 de campaña, la candidata y su planilla recorrieron, entre otras zonas, las colonias: Bugambilias, Continental, Floresta, Nacional, Miradores del Sumidero, Encanto, Sumidero, Las Brisas y Vicente Guerrero.