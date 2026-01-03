Irán dice estar en “guerra a gran escala” con Estados Unidos

Irán dice estar en “guerra a gran escala” con Estados Unidos

enero 2, 2026

En la imagen, una manifestación antiestadounidense y a favor del gobierno iraní. Respuesta en las calles a las protestas sociales antigubernamentales que han sacudido el país. Y en medio de esa tensión, llamamientos a la guerra total contra Occidente.

Quizá para mitigar las protestas, para desviar la atención y movilizar a la población contra un enemigo exterior, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el pasado sábado, según recogió Associated Press, que Irán esta “en una guerra a gran escala” con Estados Unidos, Israel y Europa.

El medio de comunicación independiente Iran International, con sede en Londres, informó que el gobierno de Teherán había declarado qu el país se encuentra en un estado de “guerra a gran escala” contra las potencias de Washington, Tel Aviv y la UE.

“En mi opinión, estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa; no quieren que nuestro país se valga por sí solo”, fueron las palabras exactas del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pronunciadas en una entrevista en línea.

Pezeshkian afirmó que el conflicto actual contra las potencias occidentales es “más complejo y difícil” que la guerra entre Irán e Irak de los años 1980 contra las fuerzas de Saddam Hussein.

“Pero aquí, ahora nos están asediando en todos los sentidos, presionándonos y acorralándonos, creando problemas económicos, culturales, políticos y de seguridad”, comentó Pezeshkian.

Newsweek escribió en un análisis que el momento de las declaraciones del presidente iraní no es casual. Unos días después, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el resort Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida.

Después de reunirse con Netanyahu, Trump dijo a la prensa que el gobierno de Estados Unidos tomaría medidas rápidas si Irán intentara reconstruir su programa nuclear.

“Ahora oigo que Irán está intentando recuperarse, y si lo hace, tendremos que derribarlo”, declaró Trump a los periodistas, según Al Jazeera. “Los derribaremos. Los destrozaremos por completo. Pero ojalá eso no suceda”.

El presidente estadounidense advirtió que las represalias contra Teherán serían “más poderosas que la última vez”.

Esto ocurre seis meses después de la breve guerra entre Irán e Israel, que este 2025 se produjo. Terminçó con las fuerzas estadounidenses bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio.

Según Newsweek, Teherán afirma que más de 1.000 iraníes murieron durante la guerra de 12 días y varios miles resultaron heridos.

Mientras tanto, solo 28 personas murieron en ataques iraníes contra Israel. Teherán también lanzó un ataque contra una base estadounidense en Qatar.

Al Jazeera escribe que, después de su conversación con el primer ministro israelí, Trump dijo a la prensa que el gobierno de Teherán debería “llegar a un acuerdo” con Washington.

“Si quieren llegar a un acuerdo, es mucho más inteligente”, dijo Trump. “Podrían haberlo hecho la última vez, antes de que sufriéramos un gran ataque, y decidieron no hacerlo. Ojalá lo hubieran hecho”.

Irán ha negado que busque construir un arsenal nuclear. Sin embargo, Al Jazeera escribe que Teherán se negó a negociar su programa de misiles, el núcleo de la estrategia de defensa del país.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute, un grupo de expertos diplomáticos con sede en Estados Unidos, sostiene que la respuesta de Teherán sería mucho más dura si Irán es atacado nuevamente.

“Los iraníes entienden que, a menos que contraataquen con fuerza, Irán será considerado un país que se puede bombardear cada seis meses”, explica Parsi a Al Jazeera.