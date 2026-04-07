Irán rechaza plan de paz de EU y exige el fin total de la guerra

Irán rechaza plan de paz de EU y exige el fin total de la guerra

abril 7, 2026

El gobierno de Irán rechazó la propuesta de paz presentada por Estados Unidos y exigió un fin definitivo de los combates, de acuerdo con información difundida por la agencia oficial iraní Irna.

Asimismo, desestimó la presión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, al considerar que cualquier acuerdo debe contemplar el término total de la guerra y no una tregua temporal.

La respuesta iraní fue enviada a Pakistán, que actúa como mediador, mediante un plan de diez puntos que incluye el fin del conflicto, paso seguro por Ormuz y levantamiento de sanciones.

De acuerdo con lo planteado, el país islámico insiste en que la guerra debe concluir de forma definitiva, rechazando la propuesta inicial de un alto al fuego de 45 días impulsada por Estados Unidos.

A 38 días del conflicto, varios países buscan una solución diplomática, mientras Irán ha respondido a los ataques con el lanzamiento de misiles contra distintos objetivos en Medio Oriente.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, si Irán no permite el libre tránsito por Ormuz antes del martes, ordenará ataques contra sus centrales eléctricas.

Donald Trump rechaza la propuesta

Posteriormente, Donald Trump rechazó la propuesta iraní y reiteró que su plazo es definitivo, tras haber sido pospuesto; además, señaló que la oferta representa un avance, pero es insuficiente.

A su vez, autoridades iraníes indicaron que sus demandas no constituyen una concesión, sino una postura firme, y recordaron que propuestas previas fueron rechazadas por considerarse excesivas.