Renuncia director antiterrorista de EU por guerra contra Irán

marzo 17, 2026

El director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia al presidente Donald Trump en rechazo a la guerra que su país e Israel mantienen contra Irán.

En una carta dirigida al mandatario, afirmó que no puede apoyar el conflicto, al considerar que Irán no representaba una amenaza inminente para EU y que la guerra responde a presiones externas.

Sostuvo que la ofensiva se originó por la influencia del gobierno israelí y su lobby en territorio estadounidense, además de acusar a altos funcionarios de impulsar una campaña de desinformación.

El organismo que encabezaba, adscrito a la Dirección de Inteligencia Nacional, fue creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para coordinar información sobre terrorismo internacional.

En su misiva, el exmilitar recordó que Donald Trump llegó a la presidencia con la promesa de evitar guerras en Medio Oriente, al advertir que estos conflictos implican costos humanos y económicos.

La renuncia ocurre en medio de críticas contra Estados Unidos por la guerra en Irán, que ha dejado al menos 13 militares estadounidenses muertos y un aumento de los precios de la gasolina.