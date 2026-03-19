Pentágono solicitará 200 mil mdd para guerra contra Irán

marzo 19, 2026

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso alrededor de 200 mil millones de dólares adicionales para financiar la guerra que mantiene junto a Israel contra Irán.

El funcionario señaló que el monto podría ajustarse en los próximos días y justificó la petición al afirmar que se requiere financiamiento para sostener las operaciones militares en curso y las que se ejecuten posteriormente.

La solicitud, adelantada por el diario The Washington Post, representaría un incremento cercano al 25% respecto al presupuesto anual de defensa aprobado, que ronda aproximadamente los 900 mil millones de dólares.

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Pete Hegseth indicó que parte de los recursos se destinarán a reponer y fortalecer las reservas de municiones y equipo militar estadounidense, con el objetivo de superar incluso los niveles previos al conflicto armado.

Asimismo, aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron una flota de submarinos iraní, aunque evitó fijar un plazo para el fin de las operaciones, al señalar que la decisión corresponde al presidente Donald Trump.

De acuerdo con estimaciones del Pentágono compartidas al Congreso, citadas por The New York Times, el gobierno de Estados Unidos gastó más de 11 mil 300 millones de dólares en los primeros seis días del conflicto armado.