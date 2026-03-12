EU ha lanzado más de 5 mil ataques a “objetivos” en Irán

marzo 12, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que en los primeros 12 días del conflicto con Irán, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 5 mil 500 objetivos en territorio iraní, incluyendo más de 60 embarcaciones.

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, señaló que uno de los objetivos prioritarios es neutralizar la capacidad iraní de “acosar a los barcos del estrecho de Ormuz“, una vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo global.

En un mensaje difundido este miércoles, Cooper detalló que los bombardeos estadounidenses se han intensificado y que el martes fueron destruidos “los últimos cuatro” buques de guerra Soleimani, considerados los más grandes de la flota iraní. También se atacó una fábrica de misiles durante la noche, como parte de una estrategia para desmantelar la base industrial de defensa de Irán.

“Permanecemos centrados en objetivos militares muy claros y en eliminar la capacidad de Irán de proyectar su poder contra los estadounidenses y contra sus vecinos”, declaró el almirante.

Petróleo a la alza por guerra

La guerra, que comenzó el 28 de febrero, ha provocado un repunte en los precios del petróleo: el crudo intermedio de Texas subió un 4.12 por ciento, hasta los 86.89 dólares por barril, ante la preocupación internacional por el suministro energético.

Pese a los reportes estadounidenses, Irán afirmó haber lanzado durante la madrugada del miércoles su oleada de ataques “más dura y devastadora” desde el inicio del conflicto, alcanzando un centro de comunicaciones israelí.