Invitan al Mercado Ornamental Itinerante en Xalapa; cada vez más jóvenes quieren tener plantas

octubre 24, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Cada vez más jóvenes buscan acercarse a las plantas pues se convierte en una alternativa contra el estrés ante el ritmo acelerado de la vida consideró Francisco Javier Luján Ramírez, organizador del Mercado Ornamental Itinerante que se encuentra en la zona de El Árbol.

En entrevista recordó que en su segunda edición reúne a productores de distintas regiones del país.

“Ha crecido mucho el interés, sobre todo en los jóvenes. Muchos buscan tener plantas ornamentales en sus cuartos, en sus casas o jardines, creo que las plantas les ayudan a relajarse, a encontrar un poco de calma y contacto con la naturaleza”, comentó.

El Mercado Ornamental Itinerante reúne a alrededor de 20 productores provenientes del Estado de México, Hidalgo, Coatepec, Xico y de la capital.

Durante este fin de semana, del 24 al 26 de octubre, ofrecerán una gran variedad de especies, desde plantas pequeñas de 10 pesos hasta orquídeas y ejemplares exóticos que pueden alcanzar precios de más de mil pesos.