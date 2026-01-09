Instala Ayuntamiento Comité de Transparencia

enero 8, 2026

Xalapa, Ver., 8 de enero de 2026.- Con el fin de cumplir con la normatividad vigente y garantizar el derecho a la información pública, este jueves se instaló el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Xalapa.

Durante la Sesión que fue encabezada por la Coordinadora de Transparencia, Lic. Diana Margarita Guzmán Sánchez, además se autorizó el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia correspondiente al ejercicio 2026.

Este órgano colegiado tiene el objetivo de garantizar la eficacia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información y la correcta clasificación y resguardo de la misma. Además, tiene las atribuciones de establecer políticas públicas para promover el derecho de acceso a la información pública.

Asistieron el Secretario del Comité y Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Eduardo Antonio Arres García, y el Vocal del Comité y Jefe de la Unidad de Archivo Municipal, Mtro. Álvaro Llera Martínez.