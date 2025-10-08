INE concluye entrevista a aspirantes a consejeros del OPLE

octubre 8, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó este martes 7 de octubre las entrevistas a las 22 personas aspirantes a consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, entre ellas una persona no binaria.

De acuerdo con el calendario del proceso que se implementó, el Consejo General del INE designará a más tardar el 31 de octubre a quienes resulten seleccionados, y las nuevas consejerías rendirán protesta el 1 de noviembre ante el pleno del OPLE, para un periodo de siete años.

Las vacantes corresponden a los espacios que dejarán Mabel Aseret Meneses Hernández y Quintín Antar Dovarganes Escandón, quienes concluyen su gestión el 31 de octubre. En el caso de Dovarganes Escandón, presentó su renuncia un mes antes de terminar el cargo.

En total, once mujeres y once hombres participaron en la etapa de entrevistas, que representan el 60 por ciento de la evaluación final. A través de este ejercicio, los consejeros electorales conocieron las aptitudes, experiencia y capacidad técnica de cada persona aspirante para desempeñarse como autoridad electoral en Veracruz.

Una vez concluida la valoración, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE elaborará un dictamen fundado y motivado, que incluirá todas las etapas del proceso y los criterios de idoneidad. Posteriormente, presentará al Consejo General del INE una lista única con los nombres de las y los finalistas, garantizando la paridad de género.

Las personas aspirantes son:

Marcela Dolores Guerra Osorno, Celina Itzel Faixat Jiménez, Cinthya Nimbe González Arriaga, Alejandra Ruiz Huerta, Liz Mariana Bravo Flores, Nathaly Mendoza Zamudio, Cathia Elizabeth Castillo Solís, Ericka Cárdenas Flores, Nallely Salas Vergara, Daniela Brenis Jiménez y Luisa Rebeca Garza López.

Carlos Daniel Ramos Flores, Noé Marquiñho Lozano Váldez, Jorge Luis Arcos Martínez, Gandhi Olmos García, Héctor Tirso Leal Sánchez, Rodrigo Baltazar Hernández Barragán, Daniel Eduardo Flores Góngora, Hugo Alberto Martínez Saldaña, Antonio Fernández Chávez, José Ramón Hernández Polanco y Ricardo Manuel Murga Segovia.