INE y OPLE promueven participación en elección extraordinaria de Tamiahua

febrero 27, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, informó que el 29 de marzo se realizará la reposición del proceso electoral en Tamiahua, tras su anulación por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Señaló que el INE y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) firmaron un acuerdo para impulsar la participación ciudadana e invitar a la población a registrarse como observadora electoral, trámite que aún está abierto y no tiene límite de cupo.

Asimismo, recordó que los 66 módulos de credencialización operan con normalidad en el estado y que más de 400 mil veracruzanos deberán renovar su credencial este año, ya que no habrá prórroga después del 31 de diciembre.