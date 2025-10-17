Implementa INE plan de contingencia para reponer credenciales en zonas afectadas por lluvias
Redacción/Xalapa. El vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE,
Sergio Vera Olvera, en entrevista En Contacto, dio a conocer que el INE implementa un plan de contingencia para recuperar credenciales para votar en zonas afectadas por graves inundaciones.
Recalcó que para reimprimir este documento no es necesaria documentación, sin embargo, para otro trámite la credencial si lo es.