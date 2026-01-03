Impulsan iniciativa ciudadana para prohibir la pirotecnia en Veracruz

enero 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.–La Coalición de Activistas por los Derechos Animales en el Estado de Veracruz anunció el inicio de una iniciativa ciudadana de ley para prohibir el uso, venta y compra de pirotecnia en la entidad, tras los graves efectos registrados durante las celebraciones de diciembre pasado.

Lourdes Jiménez, presidenta de la coalición, señaló que diciembre de 2025 fue uno de los meses más difíciles debido al uso excesivo de pirotecnia, situación que se repitió en diversos municipios como Xalapa, Poza Rica, Huatusco y Coatzacoalcos.

Explicó que el ruido generado por los explosivos afecta de manera directa a adultos mayores, niños, personas con autismo y animales de compañía, además de provocar la pérdida y muerte de un gran número de mascotas durante la temporada decembrina.

Ante este panorama, la coalición considera necesaria una ley que permita que todas las personas puedan disfrutar de las festividades en igualdad de condiciones, al tratarse de una práctica que no es indispensable y sí genera afectaciones sociales y ambientales.

Durante 2026, la organización llevará a cabo una campaña informativa y de recolección de firmas en distintos puntos del estado, con el objetivo de presentar formalmente la iniciativa ciudadana ante las autoridades correspondientes.

La presidenta de la coalición hizo un llamado a la población a sumarse, compartir sus experiencias y participar activamente, al señalar que se trata de una causa colectiva. “Esta es una campaña de todos y para todos. Basta ya del uso de pirotecnia”, concluyó.