Más de 60 mil personas se esperan en concierto por la paz este sábado

Más de 60 mil personas se esperan en concierto por la paz este sábado

abril 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La seguridad se encuentra garantizada para el concierto de Jóvenes por la Paz en la Macroplaza este sábado, donde se presentará Martin Garrix, destacó la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchilt Molina González.

La funcionaria informó que por indicaciones de la gobernadora Rocío Nahle García se instalaron 21 accesos a la macroplaza, todos con arcos de seguridad.

Se espera el arribo de más de 60 mil personas, aunque se tiene la Plaza Heroísmo y se colocarán pantallas en varios puntos.

Los accesos estarán en la calle Mario Molina esquina Gómez Farías, por lo que se solicitó a la población que acuda, que lo haga de manera ordenada.

“Que vengamos a divertirnos sanamente, tomemos todas las medidas precautorias, habrá una revisión por lo tanto no permitiremos el acceso de cosas que puedan dañar, lesionar, pueden traer su agua bien sellada, aunque tendremos hidratación adentro”.

Se encuentra prohibido el acceso de alcohol, toda vez que se trata de un evento impulsado por el Gobierno Federal en el Circuito Nacional por la Paz.

“Hay todo un esquema de logística para que usted pueda disfrutar de ese magno concierto con Martin Garrix, artista de talla internacional, además de talentos locales a partir de las 5 de la tarde”.