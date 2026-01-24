Hija de Goyo Gómez pide intervención de Claudia Sheinbaum, tras nueva detención

enero 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Fanny Gómez denunció públicamente la detención arbitraria de su padre, Gregorio Gómez, y solicitó la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

La joven usó sus redes sociales para denunciar una serie de violaciones al debido proceso de su papá, quien fue reingresado al penal de Pacho Viejo este viernes 23 de enero.

Fanny Gómez relató que el pasado 10 de enero, elementos de Seguridad Pública sustrajeron a Gregorio Gómez de su domicilio, pese a que contaba con una medida de resguardo domiciliario ordenada por un juez y con un amparo federal vigente.

La detención, aseguró, se realizó sin orden judicial, bajo el argumento de que existía una fuga de hidrocarburos en la calle donde se ubica su vivienda.

Fanny Gómez señaló que los elementos presentaron un documento firmado por autoridades penitenciarias en el que se solicitaba el traslado inmediato de su padre “para salvaguardar su integridad”; sin embargo, afirmó que la fuga ya había sido controlada por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que, incluso, existían reportes oficiales que indicaban que no había riesgo para la población.

Pese a ello, las autoridades cambiaron de manera arbitraria la medida cautelar de resguardo domiciliario a prisión, bajo el argumento de que permanecer en el penal era por su propia seguridad, ante la supuesta posibilidad de nuevas fugas de hidrocarburos.

La situación se agravó este 23 de enero cuando, tras una audiencia, la defensa de Gregorio Gómez logró hacer valer el amparo federal, lo que permitió que se autorizara su regreso al domicilio familiar bajo resguardo.

No obstante, cuando salía del penal, las autoridades le notificaron de una nueva carpeta de investigación y giraron una orden de aprehensión por el delito de despojo, lo que derivó en su nueva reclusión en un penal.

“Hoy Gregorio Gómez es arbitraria e injustamente retenido nuevamente, violentando el Estado de derecho”, publicó la hija del perredista, quien aseguró que su padre es inocente y que, además, padece una enfermedad en la sangre que requiere atención médica continua.

La familia, afirmó, desde 2021 han vivido una constante persecución judicial, por lo que recurrieron a este medio para solicitar una audiencia directa con la presidenta de la República y con la Gobernadora de Veracruz, luego de no haber obtenido respuesta a solicitudes formales previas.

La joven pidió el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle quien constantemente ha mencionado que Goyo Gómez es operador político de MC y lo ha acusado de ser un presunto delincuente.