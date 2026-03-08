“Hay áreas de oportunidad”: IVM reconoce fallas en Fiscalía para garantizar aborto legal

marzo 8, 2026

Xalapa, Ver.– La titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Fabiola del Toro Olivares, reconoció que existen áreas de oportunidad en la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de abuso o violencia sexual.

La funcionaria señaló que, ante las quejas presentadas por usuarias, se han instalado mesas de trabajo con fiscalías regionales para revisar la atención que se brinda en este tipo de casos.

“Hay un área de oportunidad en todas las dependencias. Estamos trabajando en mesas donde hacemos del conocimiento de las fiscalías, en todas las regiones, lo que nuestras usuarias han comentado o lo que ha acontecido”, declaró.

Las declaraciones surgen luego de que Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, señalara que la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, debería evaluar el desempeño de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.

De acuerdo con la activista, presuntas fallas en la integración de las carpetas de investigación han provocado que familias de niñas víctimas de abuso sexual desistan de acceder a la interrupción legal del embarazo.

“La Fiscalía tendría que evaluar cómo se han integrado las carpetas de investigación y cómo ha sido esta documentación, para revisar si realmente se ha protegido a las niñas de la violencia sexual y si se ha garantizado la detención y sanción del agresor”, señaló.

En ese sentido, Del Toro Olivares explicó que el IVM brinda acompañamiento jurídico y orientación a mujeres víctimas de violencia, a través de un equipo de cinco abogadas que dan seguimiento a casos en distintas regiones del estado.

Para acceder a este apoyo, indicó, las usuarias deben realizar previamente un estudio socioeconómico.

Finalmente, la funcionaria informó que el instituto también trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud de Veracruz para elaborar un listado de médicos no objetores de conciencia, con el objetivo de garantizar que la interrupción legal del embarazo pueda realizarse de manera gratuita en hospitales del estado.