Zaira del Toro participará en el proceso de selección de titular del IVM

marzo 12, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Zaira del Toro, actual encargada del Instituto Veracruzano de la Mujer, confirmó que buscará participar en el proceso de selección de la próxima titular del Instituto.

En entrevista, explicó que tendrá que esperar a que se publique la convocatoria de parte de los Consejos Consultivo y Social, para conocer de los requisitos, sin embargo, confirmó su interés de participar.

“Es algo que he buscado, que he trabajado y creo que la sociedad civil y demás compañeras lo hacemos en conjunto, porque como bien dice la presidenta y la gobernadora, no llega una, llegamos todas (…) si estoy interesada y me voy a inscribir”.

El viernes 7 de marzo, previo al 8M, la gobernadora Rocío Nahle García convocó a la la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) para nombrar a los consejos consultivo y social, órganos ciudadanos, que apoyan en la implementación de políticas públicas a favor del sector femenino.

Ambos grupos serán los responsables de lanzar la convocatoria para elegir a la próxima titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

La integración de los consejos quedó de la siguiente manera:

Consejo Consultivo: Martha Mendoza Parissi, Lorena Redondo Delgado, Gloria López Mora, Alma Angélica Fuertes Jara, Claudia Velázquez Aguilar, Daisy Iris Jácome Sánchez, Anaí Rodríguez García, Sandra Angélica Soto Rodríguez, Metzeri Itzel Ávila San Martín, María Sabina Martínez Pinto, María Veda Paxtla Valdivia y Alma Rosa Álvarez Reyes.

Consejo Social: María Teresa Moreno Torres, Eva Pacheco Montalvo, Nancy Torres Castañeda, Karla Sánchez Martínez, Karina Santos Méndez, Teresita de Jesús Cortina Mendoza, Aruna Rafaela Pulido Cano, Carolina Ramírez Suárez, Magnolia Fuentes Jiménez, Mireya Hernández Hernández, María Florencia Tehuintle Cuicahua y Mónica Nereida Huerta Torres.